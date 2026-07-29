Wildberries попросил власти поддержать компанию льготами, чтобы выплатить компенсации

Совладелица Wildberries Татьяна Ким обсуждает с властями возможную помощь компании, в том числе налоговые льготы, чтобы снизить давление на маркетплейс от выплаты компенсации селлерам, сообщил Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.
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