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Wildberries попросил власти поддержать компанию льготами, чтобы выплатить компенсации

Совладелица Wildberries Татьяна Ким обсуждает с властями возможную помощь компании, в том числе налоговые льготы, чтобы снизить давление на маркетплейс от выплаты компенсации селлерам, сообщил Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

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