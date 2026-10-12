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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Касинтура об 11-м месте «Ахмата»: «Не то, что мы ожидали в начале сезона. Будем работать, чтобы исправить ситуацию»

Полузащитник « Ахмата » Эгаш Касинтура после ничьей с «Балтикой» (0:0) оценил 11-е место грозненцев в Альфа-Банк РПЛ .

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