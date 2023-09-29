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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер биатлонистов Каминский: «Европа запрещает и нашу музыку и вообще культуру. К сожалению, и мы допускаем такие же действия. Зачем Гуменнику запретили под Rammstein кататься?»

– Юрий Михайлович, как вы оцениваете действия международных федераций по допуску россиян к турнирам? Где-то ведь дикость просто, где-то вполне адекватное поведение.

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