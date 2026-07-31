Чистый убыток ЧМК по РСБУ в первом полугодии достиг 12,1 млрд рублей

Выручка компании за полгода упала на 37,3% и составила 49,2 млрд рублей.По итогам первого полугодия 2026 года ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) получило чистый убыток по РСБУ в размере 12,1 млрд рублей против убытка в 3,2 млрд рублей годом ранее.