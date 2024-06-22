На Ржевском Мемориале почтили память погибших в Великой Отечественной войне

21 июня на Ржевском мемориале прошёл концерт-реквием «Мы этой памяти верны». Организаторы мероприятия, Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России», а также Президентский фонд культурных инициатив, ранее обьявили всероссийский конкурс «Лучшее исполнение песни собственного сочинения или современных авторов, посвященной Великой Отечественной войне, героям СВО».
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