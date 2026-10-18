Мэр центральных округов Парижа Ариэль Вайль заявил, что во время беспорядков часть сотрудников полиции была вынуждена защищать участок от нападения участников акций.
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