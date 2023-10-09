"Хезболла" объявила об ответном ударе по Израилю

По информации телеканала Al Mayadeen, ливанское шиитское движение "Хезболла" нанесло ракетные удары по израильским казармам "Пранит" и командному центру дивизии "Галилея", а также по командному центру батальона "Авивим".
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