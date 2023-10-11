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Военное обозрение

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Украинские источники сообщают об отъезде из страны более двух тысяч израильских военных специалистов

Украинские источники сообщают об отъезде из страны более двух тысяч израильских военных специалистов

Палестино-израильский конфликт, имеющий все шансы перерасти в полномасштабную войну на Ближнем Востоке с участием в ней не только арабских стран региона, но и Запада во главе с Соединенными Штатами, отодвинул на второй план происходящее на Украине.

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