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Царьград

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Губернатор Воробьев: на месте сгоревшего «Крокуса» концертного зала не будет

Губернатор Воробьев: на месте сгоревшего «Крокуса» концертного зала не будет

Ранее он предположил здесь другие варианты застройки.Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» концертного зала больше не будет – вместо него появится что-то другое.

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