Песков не подтвердил и не опроверг телефонный разговор Путина и Трампа

Представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, опубликованную в The New York Post о беседе Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет «Интерфакс».
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