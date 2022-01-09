ЗНО 2022: кто сможет участвовать и как зарегистрироваться, все нюансы

Кто может стать участником ВНО-2022 Выпускники учреждений общего среднего образования 2022 года Учащиеся учреждений профессионально-технического образования Студенты высших учебных заведений Выпускники, получившие полное среднее образование в зарубежном учебном заведении в 2022 году Выпускники прошлых лет Как зарегистрироваться на ВНО-2022 Регистрация проходит с февраля по март на сайте УЦОКО (testportal.