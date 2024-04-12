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  • Ирина Некрасова
    Да писали же, что Ширвиндта похоронили на Новодевичьем.Вдова Караченцова...
  • Леонид
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Суханкина о том, как потеряла голос после смерти ребенка и усыновила детей

Суханкина о том, как потеряла голос после смерти ребенка и усыновила детей

В жизни артистки Маргариты Суханкиной было много трудностей и слез. Певица открыто призналась, что в прошлом столкнулась с абортом, после которого снова забеременела, но и этот ребенок так и не появился на свет.

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