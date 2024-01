Иранский продюсер Деймон Имани опубликовал в соцсети Х видео, на котором он якобы выступает на пленарной сессии форума, где присутствует президент форума Клаус Шваб, и в момент своего выступления, в прямом эфире, “посылает” президента Форума и миропорядок глобалистов, после чего Клаус Шваб покидает дискуссию Видео Деймона Имани, которое можно посмотреть здесь, наделало много шума, и […] The post Иранский продюсер Деймон Имани скандально поиздевался над Давосским форумом first appeared on Tochka Zрения.