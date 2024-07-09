Музыка: Почему «Акуле» Оксане Почепа пришлось оправдываться за роман с Мэлом Гибсоном, и с кем она нашла счастье в России

Певица Оксана Почепа, более известная как «Акула», находится на сцене уже более 20 лет. Ее хиты «Кислотный DJ» и «Такая любовь» до сих пор любят и знают наизусть как современные подростки, так и олдскулы.
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