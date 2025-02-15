Захарова пообещала напомнить Франции, кто кого освобождал от нацистов

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро «все на свете перепутал» в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, поблагодарив Соединенные Штаты за освобождение его страны от нацизма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.