На «тысячник» в Дохе заявились все из топ-46, кроме травмированной Киз и беременных Квитовой и Бенчич

Опубликована заявка турнира WTA 1000 в Дохе, который пройдет с 11 по 17 февраля. В Катаре сыграют все теннисистки топ-46, кроме Мэдисон Киз, Петры Квитовой и Белинды Бенчич.
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