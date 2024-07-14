Вернуть мраморы Парфенона вроде бы надо. Но не хочется

На 24-м заседании межправительственного комитета ЮНЕСКО по возвращению культурных ценностей представитель Турции Зейнеп Боз заявила, что Турции не известно каких-либо документов Османской империи, которые подтверждают права Британии на вывезенные из Акрополя в 1801–1812 годах лордом Элгином мраморы Парфенона, выставляемые ныне Британским музеем и известные как «мраморы Элгина».