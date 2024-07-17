Музейная экспозиция ´Поезд Победы´.

15 июля учащиеся нашей школы посетили музейную экспозицию ´Поезд Победы´. Проект представляет собой интерактивную экспозицию, которая посвящена подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны .
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