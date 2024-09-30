В СК завели уголовное дело после жёсткого ДТП грузовика и автобуса с фанатами

На месте продолжают работать представители правоохранительных органов.Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии, которая произошла 29 сентября около 19:30 на 16-м километре трассы "Темрюк — Краснодар — граница Ставропольского края" в станице Старокорсунской.