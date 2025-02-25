Известный эксперт Яков Кедми, который постоянно проживает в Израиле, недавно рассказал о скандале, в который угодила Примадонна российской эстрады, сбежавшая из России в 2022 году.
Пугачёва угодила в скандал в Израиле
Комментарии
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Амара Карпова
Кто это за "девочка"?😂😂😂перестарался фотошоп😅😅😅
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8 час.
АК
Алекс Кузь
Израэль, в самом деле, плохо воспитывает молодежь. Знать великую еврейку должны все на побережье. Дайте ей почетного гражданина, и, пусть, пьет как хочет.
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2 час.
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