В Грузии задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж

Грузинские спецслужбы изъяли 14 кг взрывчатки, которую гражданин Украины вез из Одессы в Воронеж. Об этом сообщил представитель Службы государственной безопасности Грузии на брифинге в понедельник, 5 февраля.
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