Рублёв проиграл 39-й ракетке мира и вылетел с US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором круге он проиграл испанцу Даниэлю Мерида-Агилару, занимающему 39-е место в мировом рейтинге, со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6, 4:6.