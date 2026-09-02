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Рублёв проиграл 39-й ракетке мира и вылетел с US Open

Рублёв проиграл 39-й ракетке мира и вылетел с US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором круге он проиграл испанцу Даниэлю Мерида-Агилару, занимающему 39-е место в мировом рейтинге, со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6, 4:6.

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