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Депутат Слуцкий: беседа Трампа и Путина дает осторожную надежду на нормализацию

Депутат Слуцкий: беседа Трампа и Путина дает осторожную надежду на нормализацию

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал «еще одним шагом» не только к урегулированию конфликта на Украине, но и «к укреплению глобальной безопасности в целом».

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