Кочевой народ: Алёна Хмельницкая, Юлия Снигирь и Дмитрий Чеботарёв

4 марта в кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера криминальной драмы «Цыгане. Улица Шекспира» о том, как в жизнь успешного московского адвоката возвращается его первая любовь — дочь цыганского барона — и просит помочь вызволить свою дочь из тюрьмы.