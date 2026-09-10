Рогозину вручили штраф на 529 тысяч и лишили звания капитана

Рогозин, задержанный в феврале сотрудниками ФСБ в своем офисе, признан виновным в получении взятки. Его оштрафовали на 529 тысяч рублей, лишили звания капитана внутренней службы и запретили работать в правоохранительных органах в течение трех лет.
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