Рогозину вручили штраф на 529 тысяч и лишили звания капитана

Рогозин, задержанный в феврале сотрудниками ФСБ в своем офисе, признан виновным в получении взятки. Его оштрафовали на 529 тысяч рублей, лишили звания капитана внутренней службы и запретили работать в правоохранительных органах в течение трех лет.