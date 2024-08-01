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Аргументы и Факты

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Госдеп США призвал признать победу оппозиционера на выборах в Венесуэле

Госдеп США призвал признать победу оппозиционера на выборах в Венесуэле

Мировое сообщество должно признать победу лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса на президентских выборах в Венесуэле, заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс на заседании стран Организации Американских Государств (ОАГ).

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