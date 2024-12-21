Просто добавляем немного шоколада в тесто. Через 20 минут печенье уже на столе

Нежное, хрустящее и невероятно легкое печенье, которое станет отличным дополнением к чаю, готовится всего за 20 минут! Все, что нужно — замесить тесто и добавить щедрую порцию шоколада для волшебного вкуса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии