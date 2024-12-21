Steak Lovers
STEAK LOVERSЕДАПУТЕВОДИТЕЛЬРЕЦЕПТЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Steak Lovers

18 927 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Т Н
    Секрет один-единственный: берите ПРОПАРЕННЫЙ рис!!! Всё.Варим рис всегда ...
  • Зоя
    от слова "сыр" меня уже воротит,везде и всюду суют в  рецептах"сыр,сыр,сыр"..,такое впечатление,что всю свою прошлую ...Французский рыбны...
  • ВераВерная
    Неплохо. Ещё бы соус попроще)))Кол Слоу: салат и...

Просто добавляем немного шоколада в тесто. Через 20 минут печенье уже на столе

Просто добавляем немного шоколада в тесто. Через 20 минут печенье уже на столе

Нежное, хрустящее и невероятно легкое печенье, которое станет отличным дополнением к чаю, готовится всего за 20 минут! Все, что нужно — замесить тесто и добавить щедрую порцию шоколада для волшебного вкуса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх