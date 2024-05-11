С каждым поколением люди становятся все более некрасивыми: что открыли ученые

С каждым новым поколением лицо среднестатистического человека становится менее привлекательным, — с таким утверждением выступил основатель сиднейской компании, специализирующейся на эстетике лица, Шаффи Хасан.
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