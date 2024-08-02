В левой части Астрахани из-за перебоя с электричеством пропала холодная вода

Вот такое коммунальное кольцо. Жители левобережной части города сегодня вновь не обнаружили в кранах питьевой воды: ее не оказалось как в исторической части Астрахани – «Косе», так и по улицам Бориса Алексеева, Боевая, адмирала Нахимова и др.