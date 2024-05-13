Психолог Довгалюк сообщил, что регулярные занятия спортом помогут успешно сдать ЕГЭ

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Дмитрий Довгалюк в беседе с изданием РИАМО посоветовал школьникам, которые готовятся к сдаче ЕГЭ, чаще заниматься спортом и хорошо высыпаться.
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