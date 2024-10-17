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  • Георгий Лазаревич
    Ирина: а по-моему, это очень интересный, образованный, умный человек, да, не поет дифирамбы , как бы того хотелось ур...С идиотами трудно...
  • radiofree
    Ну теперь зеля,точно в Мали не приедет.🤣🤣🤣🤣🤣🤣В Мали прошел суд...
  • лина любимцева
    Надеюсь, этот приговор  сбудется...В Мали прошел суд...

Русские так наступают, что им не нужны корейцы – Карасев

Русские так наступают, что им не нужны корейцы – Карасев

Майор Гром Нам бы Кимов бы ещё побольше, Преданных чучхе и удалых парней. Мы бы с Кимами дошли до Польши, С ними жить и строить веселей! Молнией по всему миру, особенно по Западу и его самому преданному сателлиту, разнеслась новость о том, что КНДР может принять участие в текущей Операции России.

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