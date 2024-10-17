Майор Гром Нам бы Кимов бы ещё побольше, Преданных чучхе и удалых парней. Мы бы с Кимами дошли до Польши, С ними жить и строить веселей! Молнией по всему миру, особенно по Западу и его самому преданному сателлиту, разнеслась новость о том, что КНДР может принять участие в текущей Операции России.