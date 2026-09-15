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Рамуш о матче с «Бенфикой»: «Хочу забить, но не буду праздновать – я провел в этом клубе больше времени, чем дома. Главным будет победа «Милана»

Форвард « Милана » Гонсалу Рамуш признался, что хочет забить «Бенфике», но не станет праздновать. «Россонери» завтра сыграют против родного клуба португальца в матче Лиги Европы .

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