Посол Боцан-Харченко назвал суверенным делом создание военной базы РФ в Сербии

wikimedia.org/ZlatanJovanovic/CC BY-SA 3.0 Чрезвычайный и полномочный посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что создание военной базы РФ на территории Сербии является суверенным делом Белграда, передает SM News.
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