Генерал США: «Есть возможность победить Россию, но с Украиной былой дружбы не будет»

Киеву не стоит рассчитывать на то, что возобновиться мощная прямая военная поддержка со стороны США. Об этом в ходе проходившего в Киеве форума YES заявил недавно покинувший должность министра армии США (главы сухопутных войск) Дэниел Дрисколл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».