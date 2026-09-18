Генерал США: «Есть возможность победить Россию, но с Украиной былой дружбы не будет»

Киеву не стоит рассчитывать на то, что возобновиться мощная прямая военная поддержка со стороны США. Об этом в ходе проходившего в Киеве форума YES заявил недавно покинувший должность министра армии США (главы сухопутных войск) Дэниел Дрисколл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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