Представитель Зеленского раскритиковал Безуглую за слова о Залужном

Федор Вениславский, представитель Владимира Зеленского в верховной раде, подверг критике депутата от партии «Слуга народа» Марьяну Безуглую за ее слова о главнокомандующем вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерие Залужном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии