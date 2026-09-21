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5koleso.ru

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Chery создала внедорожник в стиле Toyota Land Cruiser: раскрыты характеристики обновленного Jetour Zongheng G700

Визуально Jetour Zongheng G700 напоминает Toyota Land Cruiser. Сходство подчеркивает монолитный передний бампер, с которого убрали массивные черные накладки.

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