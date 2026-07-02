В Татарстане впервые разрешат охоту на бурого медведя

В Татарстане с 1 августа впервые с дореволюционных времён откроют сезон охоты на бурого медведя. Решение касается только двух районов — Мамадышского и Рыбно-Слободского, где зафиксирована наибольшая численность животных.
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