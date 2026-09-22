«Закон – что дышло»: заставят ли Трампа ввести персональные санкции против Путина

После подписания закона об «адских санкциях» против России президент США Дональд Трамп формально обязан ввести персональные ограничения против Владимира Путина.
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