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Несекретные материалы

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«Закон – что дышло»: заставят ли Трампа ввести персональные санкции против Путина

«Закон – что дышло»: заставят ли Трампа ввести персональные санкции против Путина

После подписания закона об «адских санкциях» против России президент США Дональд Трамп формально обязан ввести персональные ограничения против Владимира Путина.

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