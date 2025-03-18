Журова предложила Путину и Трампу провести вбрасывание на матче НХЛ и КХЛ

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могли бы провести символические вбрасывания шайб на матче между игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), заявила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.