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Журова предложила Путину и Трампу провести вбрасывание на матче НХЛ и КХЛ

Журова предложила Путину и Трампу провести вбрасывание на матче НХЛ и КХЛ

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могли бы провести символические вбрасывания шайб на матче между игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), заявила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

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