Президент Лаоса объяснил, почему не смог прилететь на Парад Победы в Москву

Президент Лаоса Тхонглут Сисулит во время переговоров во Вьентьяне с генпрокурором России Игорем Красновым попросил его передать извинения президенту РФ Владимиру Путину: Сисулит не смог попасть на праздничные мероприятия ко Дню Победы в Москве.
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