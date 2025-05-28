Президент Лаоса объяснил, почему не смог прилететь на Парад Победы в Москву

Политика как она есть

Президент Лаоса Тхонглут Сисулит во время переговоров во Вьентьяне с генпрокурором России Игорем Красновым попросил его передать извинения президенту РФ Владимиру Путину: Сисулит не смог попасть на праздничные мероприятия ко Дню Победы в Москве.