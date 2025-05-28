Политика как он...
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Политика как она есть

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Президент Лаоса объяснил, почему не смог прилететь на Парад Победы в Москву

Президент Лаоса объяснил, почему не смог прилететь на Парад Победы в Москву

Президент Лаоса Тхонглут Сисулит во время переговоров во Вьентьяне с генпрокурором России Игорем Красновым попросил его передать извинения президенту РФ Владимиру Путину: Сисулит не смог попасть на праздничные мероприятия ко Дню Победы в Москве.

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