Місячна ракета наступного покоління Space Launch System на космодромі на мисі Канаверал у Флориді, 27 червня 2022 року НАСА готується до дебютного запуску місячної ракети Запуск ракети Space Launch System з капсулою Orion відбудеться в рамках місії «Артеміда-1» Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (НАСА) У вівторок увечері розпочне транспортування гігантської місячної […] Сообщение НАСА готується до дебютного запуску місячної ракети появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.