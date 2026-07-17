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Олисе расспрашивал партнеров по сборной Франции насчет «Реала». Вингер «Баварии» не скрывает желания перейти в «Мадрид» (L’Equipe)

Вингер «Баварии» Майкл Олисе по-прежнему намерен перейти в «Реал». Во время ЧМ-2026 24-летний игрок сборной Франции расспрашивал партнеров по национальной команде насчет мадридского клуба, за который выступают футболисты «трехцветных» Килиан Мбаппе , Орельен Тчуамени и Ибраима Конате , сообщает L’Equipe.

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