В Братске проходят обсуждения по благоустройству общественных пространств

В Братске проходят общественные обсуждения дизайн-проектов благоустройства шести территорий в Центральном районе, выбранных по итогам онлайн-голосования жителей в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
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