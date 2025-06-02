Во Владимире благоустроят несколько центральных улиц

Администрация Владимира утвердила проект планировки нескольких центральных улиц. Так, в областном центре намерены благоустроить территорию, ограниченную улицами Комсомольская, Ворова, Кремлёвская и ВолодарскогоАдминистрация Владимира утвердила проект планировки нескольких центральных улиц.
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