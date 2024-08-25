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Заказ США или личная месть Макрона: за что на самом деле арестовали Дурова

Заказ США или личная месть Макрона: за что на самом деле арестовали Дурова

Во Франции арестовали основателя Telegram Павла Дурова. В чем его обвиняют, правда ли, что Эммануэль Макрон мстит бизнесмену и при чем тут США? «Личная вендетта Макрона» Источники в окружении Павла Дурова, как сообщают Telegram-канале, говорят, что потрясены решением французских властей.

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