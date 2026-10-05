Экс-мэру Сочи - 15 лет колонии, а Затулину - ничего? Депутату припомнили старые грехи

Экс-мэра Сочи Копайгородского отправили в колонию на 15 лет за коррупцию. Чем он прославился на посту и к кому ещё следует присмотреться правоохранителям?Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского приговорили к 15 годам колонии по делу о получении взятки, растрате и легализации незаконных доходов.