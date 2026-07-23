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Аргументы недели

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Полузащитник Кристиан восхитился инфраструктурой ФК «Краснодар»

Полузащитник Кристиан восхитился инфраструктурой ФК «Краснодар»

Бразильский новичок «Краснодара» Кристиан, перешедший в клуб 10 июля, уже успел влюбиться в его инфраструктуру.

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