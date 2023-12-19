Психолог Малетина: детям важно верить в Деда Мороза

Детям важно верить в Деда Мороза, поэтому родителям нужно стараться подкреплять эту веру. Об этом "Москве 24" рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Наталия Малетина.
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