The U.S. Army Just Called China’s Bluff in the Rare Earth War

Just recently, in a span of about six weeks, one impressive company was selected by the U.S. Army to build and operate rare earth processing facilities on an American military base…the first time the Army has ever done this.
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