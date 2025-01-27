СХ

Сергей Храмов

В Приднестровье есть два решения созданой марионеткой румынии Санду энергетической проблемы. Один вариант не аоставлять из России гад для Приднестровья и Молдавии, что бы народ снёс Санду в Молдавии и воможно по румынскому сценарию как Чеушеску....Другой вариант через ООН организовать мощное давление на Санду, которая проводит эксперементы над народом Молдавии и Преднистровье и Россия после бездействия ООН, может применить силовое воздействие на Санду защищая русское население и народв проживающие в Приднестровье от геноцида марионетки румынии Санду. РВСН.