Для преодоления энергокризиса в Приднестровье могут задействовать венгерские компании MOL и MVM. О найденном способе со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».
Найден способ преодоления энергокризиса в Приднестровье
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СХ
Сергей Храмов
В Приднестровье есть два решения созданой марионеткой румынии Санду энергетической проблемы. Один вариант не аоставлять из России гад для Приднестровья и Молдавии, что бы народ снёс Санду в Молдавии и воможно по румынскому сценарию как Чеушеску....Другой вариант через ООН организовать мощное давление на Санду, которая проводит эксперементы над народом Молдавии и Преднистровье и Россия после бездействия ООН, может применить силовое воздействие на Санду защищая русское население и народв проживающие в Приднестровье от геноцида марионетки румынии Санду. РВСН.
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